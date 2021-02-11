Москва, , 16:48 — REGNUM Информация о том, что Центральный банк России может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей до 150 тыс. рублей в сутки, это, безусловно, очень хорошая новость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

«С одной стороны, это, безусловно, очень хорошая новость, потому как повышение лимитов на переводы в Системе быстрых платежей — это еще один шаг, который позволяет минимизировать количество наличных операций. И чем больше беспроцентный лимит, тем больше будет переводов и тем больше безналичных денег будет ходить между гражданами, — сказала Оганова. — И конечно, мы понимаем, что все будет четко под контролем и все операции будут учтены. И это даст возможность для дальнейшего анализа, и даже налоговая служба будет иметь информацию о том, сколько денег на карты поступило и сколько денег с карт израсходовано. Это плюс».

Но, с другой стороны, как пояснила Оганова, это абсолютный тотальный контроль.

«В отличие от наличного оборота денежных средств. И если приход и уход полностью отслеживается, возможно, что по каким-то неучтенным излишкам нужно будет давать объяснения», — сказала Оганова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки обяжут не занижать установленные для клиентов суточные лимиты на переводы в Системе банковских платежей (СПБ).

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