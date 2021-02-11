Москва, , 10:23 — REGNUM В небольшой величине российских пособий, в том числе пособия по безработице, есть один плюс — они однозначно подстегивают гражданина к поиску рабочего места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

«Осознать всю полноту социальной несправедливости можно сравнив наши максимальные 12 130 рублей, например с датскими — 1800 евро или норвежскими — 1500 евро… Да, уровень жизни и ее стоимость в России и за рубежом разные. И опираться на показатели отдельно взятых стран, конечно, нельзя. Следует непредвзято оценить как и чем живут люди в нашей стране, каковы их затраты на повседневные нужды, оплату услуг ЖКХ и прочее. И только на основании полученных данных принимать решение о назначении выплат в необходимом объеме. Я уверен, что ежемесячные затраты на проживание в Москве и в небольшом районном центре совершенно разные. Пособие по безработице должно быть временной, но надежной поддержкой тем, кто потерял стабильный источник дохода, а не жалкой подачкой», — сказал Демин.

В то же время он подчеркнул, что в величине российских пособий есть один плюс — они однозначно заставляют гражданина найти новое рабочее место.

«Жить лишь на пособие, как это часто упоминается в отношении мигрантов в странах Евросоюза, в России невозможно. Причем это касается не только выплат по безработице, но и других, положенных, к примеру, многодетным семьям, матерям-одиночкам, инвалидам. Если мы считаем себя гражданами цивилизованного и современного государства, система социальной поддержки должна работать с целью помочь человеку чувствовать себя уверенно, а не отсеивать его в категорию «неудобных», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин сказал, что властям РФ стоит прислушаться к советам Международного валютного фонда и сохранить в 2021 году повышенные пособия по безработице.

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