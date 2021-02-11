Москва, , 10:13 — REGNUM Властям РФ стоит прислушаться к советам Международного валютного фонда и сохранить в 2021 году повышенные пособия по безработице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

«Даже максимальное пособие в размере 12 130 рублей недостаточно для того, чтобы обеспечить гражданину нормальное существование, — сказал Демин. — Говорить о минимальном и вовсе не хочется, потому что сумма абсолютно несерьезная. Ощущение такое, что пособие по безработице в нашей стране, это не мера поддержки, а способ наказания: раз ты остался не у дел, то почувствуй себя обездоленным в полной мере. Оставляя социальные выплаты на повышенном уровне, следует смотреть на этот вопрос и с экономической точки зрения».

Как подчеркнул Демин — чем больше средств у населения, тем активнее люди приобретают товары и услуги, что, безусловно, стимулирует экономические процессы в стране.

«Оценивая эти факты, я считаю, что к мнению экспертов МВФ стоит прислушаться», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в регионах РФ с высоким уровнем жизни существующий размер пособия по безработице не позволит человеку прожить даже половину месяца.

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