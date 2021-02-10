Москва, , 15:15 — REGNUM Биткоин — это один из самых рискованных активов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил заведующий Международной научно-учебной лабораторией финансовой экономики НИУ ВШЭ Владимир Соколов.

«Курс биткоина обновил исторический максимум. Как долго это продлится? Я бы обратил внимание инвесторов на то, что практически все рисковые активы в мире с начала года очень активно росли. Даже американский индекс S&P 500 находится около исторических максимумов, индексы акций развивающихся рынков тоже близки к историческим максимумам. В ожидании вакцинации, экономических стимулов, восстановления экономики инвесторы очень сильно вложились в разные активы и разогнали их. И биткоин — не исключение. Пожалуй, его разгон был самым сильным. Видимо, это один из самых рискованных активов», — сказал Соколов.

Как пояснил экономист, будущее битокина зависит от того, насколько ожидания будут оправданы и действительно ли реализуются радужные экономические прогнозы.

«И насколько фискальные стимулы, которые правительства развитых стран раздают своим гражданам, перейдут на рынки рискованных активов, таких как биткоин. Если все это будет происходить по тому же сценарию, как в последние месяцы, то, видимо, биткоин будет расти», — сказал Соколов.

Но, по его словам, если рынок вдруг почувствует, что что-то идет не так, то не исключено значительное падение курса биткоина.

«Инвесторам я бы посоветовал готовиться только к высокой волатильности как вверх, так и вниз. Мы находимся в очень интересном историческом моменте с точки зрения финансовых рынков, и все будет зависеть от того, насколько экономическая реальность будет соответствовать тем высоким ожиданиям, которые финансовые рынки вложили в рисковые активы», — сказал Соколов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что резкий рост стоимости биткоина может закончиться перегревом этого рынка и падением.

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