Москва, , 11:49 — REGNUM Контрольно-надзорные мероприятия в России в отношении стремительно оптимизируются и сокращаются. Об этом 10 февраля заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы можем, безусловно, наблюдать достаточно качественные сдвиги как в налоге на добавленную стоимость, так и в налоге на прибыль. Мы шаг за шагом очищаем транзакции и, по сути, наблюдение идёт уже полномасштабное за всеми транзакциями, которые участвуют в формировании налоговой базы», — заявил Егоров.

«Это нам позволило сократить налоговые проверки в прошлом году уже до 6 тыс. — если в 2019 году это было 9 тыс. с лишним, то этот, 2020 год, мы закончились с 6 тыс. И также планируем дальше заменять контрольные тяжёлые функции на аналитические инструменты», — указал он.

Таким образом, в настоящее время охват налоговыми проверками находится на уровне одного плательщика на тысячу субъектов, а в малом и среднем предпринимательстве — один плательщик из пяти тысяч в год.