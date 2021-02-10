Подгорица, , 11:46 — REGNUM Работа над проектом закона о бюджете Черногории на 2021 год находится в стадии разработки и будет своевременно представлена на рассмотрение правительства, сообщили министерстве финансов и социальной защиты населения.

Проект бюджета будет завершен в марте.

«Работа по подготовке проекта закона о бюджете Черногории на 2021 год продолжается, и он будет своевременно внесен в правительство для рассмотрения и принятия, с тем чтобы его можно было направить в парламент для дальнейшей процедуры в соответствии с конституцией», — пояснили в министерстве финансов.

Пока бюджет не будет принят, отметили в министерстве, будет действовать режим временного финансирования.