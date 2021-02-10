Москва, , 11:30 — REGNUM Регионы России смогли получить неплохие доходы, несмотря на реализацию серьёзных мер поддержки на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 10 февраля заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«51 регион сработали в положительной зоне, при том что многие субъекты реализовывали очень серьёзные меры поддержки для компаний и индивидуальных предпринимателей», — заявил Егоров.

«Это касалось как упрощённой системы налогообложения — меры поддержки по этому режиму реализовали 65 субъектов Российской Федерации — и налога на имущество организаций, там меры поддержки реализовали 35 субъектов», — указал он.

По его словам, в целом, таким образом, речь идёт о 111 млрд рублей.