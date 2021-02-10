Сеул, , 11:26 — REGNUM Объём кредитования домохозяйств в Южной Корее продолжает увеличиваться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в январе 2021 года объём кредитования физлиц увеличился на 7,6 трлн вон (~$5 млрд), что является самым высоким показателем с ноября 2020 года. Остаток непогашенных кредитов в стране составил 996,4 трлн вон (~$901,6 млрд).

Объём ипотечных кредитов вырос на 5 трлн вон (~$3,3 млрд), прочих кредитов — 2,6 трлн вон (~$1,7 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на увеличение объёмов кредитования повлиял высокий спрос на жильё, инвестиции.

Кроме того, объём банковского корпоративного кредитования вырос на 10 трлн вон (~$6,6 млрд).