Пекин, , 20:16 — REGNUM Состоялись переговоры по видеосвязи между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом 9 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что центральной темой обсуждения стали темпы выхода из кризиса мировой экономики.

Подчеркнув, что китайская экономика быстро восстанавливается, а финансовая система страны и ее рыночные субъекты демонстрируют устойчивость, Лю Хэ высказал готовность укреплять контакты и координацию с МВФ ради углубления позитивных тенденций в мире. Стороны обсудили ряд важнейших проблем, связанных с поддержкой стран с низким уровнем национального дохода, а также состояние мировой торговли, финансирования и борьбы с климатическими изменениями.