Москва, , 19:39 — REGNUM Для того чтобы направить средства материнского капитала на инвестиционные цели, предстоит очень кропотливая работа по созданию нормативной базы. Об этом 9 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Зорин.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эксперт прокомментировал идею, которая обсуждалась, по информации РБК, на совещании первого зампреда правительства РФ Андрей Белоусова. В частности, говорилось о возможностях размещать материнский капитал в специальные финансовые продукты — вклады в государственных банках, облигации государственных компаний.

«Однако любое инвестирование неизбежно связано с рисками. В случае материнского капитала следует понимать, что речь идет о средствах обычных людей, а не профессиональных инвесторов. В государственных облигациях риски минимальны, но они все равно присутствуют. В случае критической ситуации не очень ясно, кто будет восполнять потери владельцев сертификата. Кроме того, непонятно, что будет со средствами материнского капитала в случае, если стоимость облигаций будет снижаться — останется ли сумма сертификата неизменной или же она также будет сокращаться», — сказал Зорин.

По мнению эксперта, одним из ключевых средств минимизации рисков является разрешение инвестирования средств маткапитала исключительно в государственные облигации, с запретом на инвестирование в любые негосударственные инвестиционные фонды, депозиты в негосударственных банках, а также необходим запрет на снятие средств сертификата со счета или на продажу приобретенных облигаций до определенного срока.

«В любом случае, государству предстоит очень кропотливая работа по формированию нормативно-правовой базы инвестирования средств материнского капитала. Но поскольку расширение инвестиционных возможностей материнского сертификата уже включено в дорожную карту правительства, нет никаких сомнений, что в той или иной форме, но эта идея будет принята на вооружение правительством. Сейчас задача — обеспечить минимизацию рисков при инвестировании и проработать организационные аспекты инвестирования, в том числе и вопрос о собственниках облигаций — будут ли это родители, дети или родители и дети, и кто будет осуществлять управление от имени детей — мать или отец, как данный вопрос будет регулироваться. Также в обязательной проработке нуждается вопрос о регулировании использования инвестированных средств материнского капитала в случае расторжения брачных отношений, в неполной семье, учитывая факт совместного или раздельного проживания родителей, ведения совместного хозяйства и места проживания ребёнка», — считает Александр Зорин.