Харбин, Китай, , 09:32 — REGNUM Экспорт китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны вырос на 3,2% в годовом исчислении, до 36,09 млрд юаней (около $5,6 млрд) в 2020 году, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Общий объем внешней торговли провинции упал на 17,7% в годовом исчислении, до 153,7 млрд юаней за указанный период, причем импорт рухнул на 22,5% до 117,71 млрд юаней из-за снижения объема внешней торговли и цен на навалочные товары, сообщили в таможне столицы региона города Харбина.

Экспорт механической и электротехнической продукции вырос на 7,6% в годовом исчислении, до 15,73 млрд юаней, что составляет 43,6% от общего объема экспорта, увеличившись на 1,6 процентного пункта.

Экспорт высокотехнологичной продукции вырос на 69,4% в годовом исчислении, до 5,27 млрд юаней, что составляет 14,6% от общего объема экспорта провинции, увеличившись на 5,7 процентного пункта.