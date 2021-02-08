Москва, 8 февраля 2021, 13:26 — REGNUM В 2020 году в России удалось собрать крупнейший в истории урожай пшеницы. Об этом 8 февраля заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пшеница
Пшеница
Pxhere.com

Представитель отрасли отметил, что сезон 2020 года выбивается от предыдущих по целому ряду параметров. При этом в России показатели валового сбора составили 133 млн тонн зерна, из которых почти 96 млн тонн приходятся на пшеницу.

«Это второй урожай за всю историю РФ, даже за все исторические времена. И это рекордный урожай по пшенице за все исторические времена. При этом потребление у нас не сильно изменилось. Мы оцениваем его в 78,4 млн тонн. Мы умещаемся в пределах 80 млн тонн потребления — остальное остается на экспорт», — заявил Злочевский.

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