Пекин, , 04:41 — REGNUM Китайские производители велосипедов отчитались о стремительном росте производства в 2020 году, который частично объясняется бумом спроса на иностранных рынках, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Производство двухколёсных велосипедов в Китае выросло на 24,3% в годовом исчислении до 44,37 млн единиц в 2020 году, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Производство электровелосипедов взлетело до 29,66 млн единиц за указанный период, что на 29,7% больше, чем годом ранее. Только в декабре производство двухколесных велосипедов и электровелосипедов выросло на 29,3% и 6,5% соответственно.

Спрос на велосипеды значительно вырос в прошлом году во всем мире на фоне пандемии нового коронавируса, поскольку многие люди ищут альтернатив поездкам в загруженном общественном транспорте, включая автобусы и метро.