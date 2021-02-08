Ханчжоу, Китай, , 04:14 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая планирует установить более 300 тыс. «умных» зарядных станций для электромобилей к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

Около 50 тыс. общественных зарядных станций и более 250 тыс. для частных автомобилей будет построено в провинции в период развития потребления «зеленой» энергии, сообщили в местной комиссии развития и реформы.

Для удовлетворения требований по достижения углеродно-нейтрального статуса Китая, Чжэцзян планирует увеличить долю не ископаемых энергоресурсов в структуре потреблении энергии до 24% к 2025 году против 20% на текущий момент.

При этом общая установленная мощность ветровых и солнечных электростанций должна достичь 34 млн кВт, отметил директор муниципального энергетического бюро Чжоу Вэйбин.

Более 800 сервисных станций для поставок электроэнергии будет создано в Чжэцзянке в 2025 году, а также более 1000 единиц транспортных средств, работающих на водородных топливных ячейках, будет запущено в использование.

Напомним, что Китай пообещал достичь пика по выбросам углерода к 2030 году и стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году.