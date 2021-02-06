Тегеран, , 08:04 — REGNUM Индийские нефтеперерабатывающие заводы возобновят импорт иранской нефти, если США ослабят санкции, заявил председатель крупной нефтяной компании Индии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 февраля.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы возобновят импорт иранской нефти, если Соединенные Штаты ослабят санкции против Тегерана», — заявил председатель государственной компании Hindustan Petroleum Corp.

Он сообщил: «Иранская нефть находилась в корзине (импорта) индийских нефтеперерабатывающих заводов … мы будем рады взять эту сырую нефть, когда ситуация позволит сделать это, однако в настоящий момент ввиду существующих препятствий говорить об этом трудно».

До санкций Индия являлась главным нефтяным клиентом Ирана после Китая, однако страна прекратила импорт нефти из Тегерана в середине 2019 года под давлением Соединенных Штатов. После незаконного выхода из иранской ядерной сделки в 2018 году Вашингтон ввел «беспрецедентные» санкции против Исламской Республики, пообещав свести экспорт иранской нефти к нулю с целью свержения правительства.