Москва, , 22:59 — REGNUM Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее замедление месячной инфляции в России в феврале до 0,5−0,6%. Об этом говорится в опубликованном 5 февраля обзоре ведомства «Картина инфляции».

Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале продолжится снижение темпов инфляции — до 0,5−0,6% месяц к месяцу», — отмечают в министерстве.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в январе в месячном выражении замедлился до 0,67% с 0,83% в декабре. При этом в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,2% с 4,9% соответственно.

По мнению Минэкономразвития, динамика инфляции в годовом выражении в первый месяц 2021 года была обусловлена эффектом низкой базы начала прошлого года и ростом цен на рынках продовольствия.

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