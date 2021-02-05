Москва, , 22:53 — REGNUM Минэкономразвития считает, что инфляция в России в январе 2021 года частично стала отражением падения курса рубля в конце минувшего года. Об этом говорится в опубликованном 5 февраля обзоре ведомства «Картина инфляции».

«В непродовольственном сегменте инфляция сохраняется на повышенном уровне, в том числе под влиянием отложенного эффекта переноса от ослабления валютного курса в IV квартале 2020 года», — отмечают в министерстве.

Основной вклад в рост цен на услуги в январе (на 0,4%), по мнению Минэкономразвития, внесла индексация тарифов на проезд в городском пассажирского транспорте и тарифов на жилищные услуги, а также сезонное подорожание услуг гостиниц и организаций культуры, экскурсионных и санаторно-курортных услуг.

Вместе с тем министерство отмечает существенное замедление продовольственной инфляции в месячном выражении. В обзоре отмечается, что «стабилизации ценовой ситуации в продовольственном сегменте способствовала реализация правительством России мер, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые товары первой необходимости».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в январе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,2% — по сравнении с январём 2020 года.

При этом в месячном выражении рост цен на продовольствие замедлился с 1,5% в декабре до 1% в январе, в непродовольственном сегменте рост ускорился с 0,4% до 0,5% соответственно. Услуги подорожали на 0,4%, как и месяцем ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсельхоз назвал сезонным рост цен на продовольствие в январе

Читайте развитие сюжета: Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в месячном выражении