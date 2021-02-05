Синьцзян, , 21:01 — REGNUM Более, чем на 7% в среднем ежегодно увеличивался ВРП китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на протяжении 2014−2019 годов. Об этом 5 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на официальные данные и подчеркивая, что в абсолютных цифрах эти показатели выглядят как рост с 919,6 млрд юаней до 1,36 трлн юаней.

За эти же годы подушевой доход в регионе ежегодно рос более чем на 9%, что разоблачает ложь ряда иностранных правительств и СМИ о реальной ситуации в Синьцзяне. Сообщается, что в рамках кампании по борьбе с бедностью, из нищеты в указанные годы было выведено практически все население СУАР, общей численностью свыше 3 млн человек.

Напомним, что ситуация в СУАР в последние годы стала предметом огульной критики со стороны Запада и его марионеток, стремящихся использовать борьбу с терроризмом и экстремизмом в регионе для дискредитации КНР и ее властей.