Подгорица, , 18:11 — REGNUM Первый участок шоссе Бар — Больяре, от Смоковаца до Матешево, будет завершен к сентябрю 2021 года, сообщил министр капитальных инвестиций Черногории Младен Боянич.

Он сообщил, что на данный момент выполнено 92% работ.

«Полное завершение работ только после технической приемки. С оптимизмом скажу, что все это закончится в сентябре. Детали мы узнаем очень быстро, и все зависит от переговоров, потому что было запрошено продление сроков, а за дополнительные работы требуется дополнительная компенсация. Мы сформировали группу и параллельно будем вести переговоры о финансировании с Exim Bank», — сказал Боянич.

Напомним, что государство заняло на строительство участка трассы у китайского банка Exim 650 млн евро, значительно увеличив тем самым госдолг. Первый участок должны были запустить в эксплуатацию еще в середине 2020 года.