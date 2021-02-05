Москва, , 15:06 — REGNUM Россия и США не являются крупными торговыми партнерами вряд ли ими станут в ближайшие десятилетия, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Россия очень мало торгует и наши доли по сравнению с другими странами в экспорте и импорте продукции совсем не значительные.

Антироссийская и антикитайская риторика США объясняется очень серьёзными экономическими политическими вызовами. Однако они идут явно не от России, а от самой мировой экономики и американского общества.

Прогнозы экономистов говорят о том, что в ближайшие годы США уверенно уступит Китаю. Четной и прозрачной конкуренцией, похоже, лидерство уже очень трудно удерживать.

Санкции и запугивания будут относительно эффективно, пока страны не выйдут из цепочки потребления доллара США. Но лучше все-таки выйти на уровень доверительного и конструктивного диалога», — высказал свое мнение эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Джо Байден, выступая в Госдепартаменте, заявил, что США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон заставит Москву «платить» за всё.

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