Мадрид, , 13:56 — REGNUM Именно инвестиции призваны стать мощным двигателем роста экономики Испании в 2021 году после катастрофический последствий пандемии коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, опубликованным министерством финансов, автономные сообщества выделили на эту строку расходов рекордные объёмы средств с 2011 года. Об этом сообщила газета El País.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Региональные правительства прогнозируют увеличение доходов более чем на 8% за счёт финансирования, которое они получают от центрального правительства, хотя они прогнозируют общее снижение администрируемых ими налогов более чем на 15%. Согласно последнему отчёту минфина, региональные правительства запланировали в своих бюджетах на 2021 год государственные инвестиции в размере 8,3 миллиарда евро, что на 38,9% больше, чем в прошлом году.

Капитальные трансферты, которые в значительной степени в конечном итоге превращаются в инвестиции или гранты, также увеличиваются — на 43%, до 7,62 миллиарда евро. Отмечается, что статистика не включает данные бюджетов Каталонии, Мадрида и Мурсии, поскольку они ещё не утвердили основные финансовые документы на 2021 год.

Читайте развитие сюжета: В Испании снизилось число новых случаев заражения коронавирусом