Москва, , 10:47 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 5 февраля стоит ожидать перехода к консолидации после утреннего укрепления. Открытие по евро и доллару можно ожидать на 5−10 коп. ниже уровня закрытия предыдущего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Участники рынка займут выжидательные позиции в преддверии отчета по американскому рынку труда, который будет иметь решающее значение для определения дальнейших трендов на международном валютном рынке.

Сохраняются предпосылки для возобновления укрепления доллара, что может привести к повторному возврату его курса к годовому максимуму в 76,50 руб. По евро при условии сохранения высоких цен на нефть рост может оказаться менее выраженным.

Санкционные риски отходят на второй план. Последние данные показали, что шумиха вокруг ареста Алексея Навального и протестов не остановило приток средств нерезидентов в российские акции. Выступление Джо Байдена 4 февраля с новой концепцией внешней политики носило декларативный характер и не содержало конкретики.

Ранее газета NYP сообщила, что в команде главы Белого дома указали на небольшое число возможностей у США вводить новые ограничительные меры против России.

Инициативы ряда конгрессменов могут пока не получить приоритет на фоне обсуждения принятия нового пакета стимулов в размере $1,9 трлн, которое может пройти при оппозиции республиканцев, что может еще больше усилить их конфронтацию с демократами и «заморозить» законотворческий процесс.

В случае отсутствия резкого укрепления доллара и ослабления настроений на мировых рынках после сегодняшнего отчета по рынку труда в 16:30 по мск у рубля появятся предпосылки для укрепления ввиду высоких цен на нефть.

Цены на черное золото марки Brent в в пятницу утром приближались к $60. Драйвером остается решение Саудовской Аравии и ее союзников по итогам встречи ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,425 млн барр./сутки в феврале-марте.

Наметилось улучшение эпидемиологической ситуации в мире. Все это способствует поддержанию аппетитов к риску и уменьшает геополитической премии в рубле, который остается дешевым относительно текущих цен на нефть», — считает эксперт.

Читайте также: Дорожающая нефть спасает рубль от падения