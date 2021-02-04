Пекин, , 20:49 — REGNUM В 2020 году товарооборот между Китаем и 17-ю странами Центральной и Восточной Европы впервые в истории их отношений превысил 100 млрд долларов, достигнув планки в $103,45 млрд. Об этом со ссылкой на министерство коммерции КНР 4 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что рост составил 8,4%, превысив показатели увеличения товарооборота КНР со странами Европейского союза (ЕС) в целом.

Официальный представитель китайского министерства Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине сообщил, что с момента создания механизма сотрудничества КНР с центрально‑ и восточно-европейскими странами среднегодовой прирост взаимной торговли не уменьшается ниже планки в 8%, что в 2,5 раза выше, чем рост объемов торговли Китая с ЕС. Также непрерывно увеличивается инвестиционное сотрудничество; размер прямых инвестиций Китая в экономику Восточной Европы в совокупности достиг 3,14 млрд долларов. Главными отраслями, куда направляются китайские инвестиции, являются энергетика, добыча полезных ископаемых, логистика, инфраструктура и производство запчастей к автомобилям. Встречные инвестиции стран Восточной Европы в КНР за тот же период составили 1,72 млрд долларов.

Отдельно было подчеркнуто быстрое развитие транспортных коридоров по маршрутам Китай — Европа, по которым в прошлом году были отправлены 12,4 тыс. грузовых составов. Важнейшими транзитными пунктами на торговых путях являются Польша, Венгрия, Чехия, Литва и Словакия. Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества, Гао Фэн отметил готовность китайской стороны к расширению взаимодействия в формате «17+1» и выводу его на новый уровень развития.