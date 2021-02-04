Москва, , 18:33 — REGNUM Вместо того, чтобы сегодня судорожно экспериментировать с пошлинами и вводить жесткую плановую политику, правительству РФ необходимо думать на перспективу и готовить к внедрению программу стимуляции развития внутренних рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал обещание министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, что власти РФ не планируют увеличивать государственное вмешательство для регулирования цен на продовольствие. В качестве примера Ермоленко рассказал о ситуации в сельском хозяйстве.

Мясо Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

«У аграриев должны появляться дополнительные места сбыта продукции. Первое, что приходит на ум, — это развитие в России целой сети предприятий по выращиванию крупного рогатого скота мясных пород. Это бы очень помогло аграриям. У них появился бы выбор: на что сделать упор в этом сезоне — на зерно, которое сегодня отдается за бесценок, или на кормовые культуры, на которых можно заработать, — сказала Ермоленко. — На деле же почти 40% говядины сегодня мы ввозим из-за рубежа. Эксперты приводят иные цифры, но я настаиваю именно на 40%. Производство мяса крупного рогатого скота в России в 2020 году составило 1,62 млн тонн в убойном весе. Импорт говядины — чуть больше 600 тыс. тонн».

Как пояснил Ермоленко, некоторые аналитики, исходя из этих двух цифр, считают и докладывают, что доля импортной говядины не превышает 30%. Но это, по мнению Ермоленко, не так.

«Российскую говядину учитывают в убойном весе, то есть, говоря упрощенно, это туши с костями и субпродукты первой категории, — сказал Ермоленко. — А импортное мясо поступает в основном в обваленном виде (до 90% от объема поставок), то есть без костей. Из Белоруссии и Украины говядина ввозится, как правило, на кости. А еще ежегодно мы закупаем за рубежом более 100 тыс. тонн субпродуктов. Итак, после несложных вычислений, применив ряд коэффициентов, мы получаем объем ввоза более 1 млн тонн в год в мясе на кости — то есть, грубо говоря, заграничный продукт, будь в нем такое же содержание костей, как в нашем, весил бы 1 млн тонн, что, кстати, практически совпадает с международными оценками. В итоге получается, что доля импорта не 25−30%, как привыкли докладывать, а все 38,5%».

Однако, несмотря на это, российское государство, как полагает Ермоленко, не спешит создавать условия для того, чтобы РФ полностью смогла обеспечивать себя говядиной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Мясников заявила, что РФ пока не может полностью отказаться от импорта говядины.