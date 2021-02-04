Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Петербургские торговые сети продолжают держать цены на сахар и подсолнечное масло на уровне, оговоренном соглашением, заключенным в 2020 году. Об этом сообщила 4 февраля заместитель начальника отдела хозяйствующих субъектов и рекламы Санкт-Петербургского управления ФАС России Полина Журавлева, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Журавлевой, антимонопольщики продолжают ежедневный мониторинг цен на сахар, масло и другие социально значимые продукты, они подают запросы торговым сетям, и те отчитываются каждый день.

Напомним, по условиям соглашения, сахар российского производителя не может стоить дороже 46 рублей за 1 кг, а литр подсолнечного масла — дороже 100 рублей.

«Мы отслеживаем лишь соблюдение соглашений. К сожалению, у нас нет возможности принимать меры антимонопольного реагирования. При выявлении нарушений мы можем только направить информацию в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — сказала Журавлева.

Так, пока проверяется информация из жалоб на магазины «Пятерочка», этим занимается прокуратура — УФАС перенаправило данные на этой неделе, — однако прежние жалобы на эту сеть не подтвердились.

Тем не менее сейчас в Петербурге нет проблемы с ростом цен на упомянутые товары, указала Журавлева. «Все торговые сети и поставщики выполняют данное соглашение, соблюдение в целом достаточно эффективное», — считает она.

Это подтвердила и председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

«Торговые сети, действительно, соблюдают договоренности, мы считаем, что контроль является адекватным и достаточным», — сказала она.

Полина Журавлева также призвала помнить, что соглашение о минимальных ценах не распространяется на те товары, которые были закуплены до его подписания. «К сожалению, не все люди понимают этот фактор: не могут цены на весь сахар стать 46 рублей», — добавила она.

Добавим, в связи с подписанным соглашением по итогам года в Петербурге произошло снижение потребительских цен по этим двум позициям: индекс составил 95,5% для сахара и 96,8% для подсолнечного масла.

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