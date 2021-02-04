Пенза, , 12:30 — REGNUM Пензенская область в 2021 году впервые примет участие во Всероссийской онлайн-выставке для профессионалов туристической индустрии «Знай наше», сообщает 4 февраля пресс-служба минкультуры и туризма области.

В апреле в Пензе запланировали провести Всероссийскую туристическую выставку «Туризм, отдых и оздоровление». Совещание, посвященное предстоящему событию, провели с туроператорами области накануне.

В ходе встречи поднимались вопросы по реализации стратегии развития туризма Пензенской области, а также обсудили зарегистрированные туристические маршруты и предложили новые варианты. Наиболее актуальный в последнее время — гастрономический туризм. В настоящее время ведется работа по поиску аутентичных рецептов и мест, где готовят блюда с «с пензенским колоритом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области предлагается реализовать проект инклюзивного туризма, когда специализированный экскурсионный тур строится на той же основе, что и для обычных туристов, но с учетом всех потребностей для адаптированности людей с ограниченными возможностями. Иван Белозерцев заинтересовался этой темой, тем более в Пензенской области много туристических мест, которые смогут предложить разнообразные услуги.

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