Пенза, , 11:05 — REGNUM В Пензенской области планируют реализовать программу по инклюзивному туризму. Губернатор Иван Белозерцев обсудил этот вопрос с сенатором Марией Львовой-Беловой.

Главе регионе предложили реализовать проект инклюзивного туризма, когда специализированный экскурсионный тур строится на той же основе, что и для обычных туристов, но с учетом всех потребностей для адаптированности людей с ограниченными возможностями. Губернатор заинтересовался этой темой, тем более в Пензенской области много туристических мест, которые смогут предложить разнообразные услуги. «Этот проект нам необходимо проработать», отметил Белозерцев.

Также сенатор и глава области обсудили разработку закона о беззаявительном назначении пенсии по инвалидности и закона о распределении опеки. Последний предполагает сократить число попадания людей с ментальными особенностями в психоневрологические интернаты и предоставить им возможность жить на условиях сопровождаемого проживания под опекой некоммерческих организаций. Помимо этого во время беседы зашла речь об открытии в Пензе отделения сестринского ухода и паллиативной помощи для больных на условиях государственно-частного партнерства.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области для людей с ограниченными возможностями работают проекты «Квартал Луи», «Дом Вероники», арт-поместье «Новые берега». В поселке Кичкилейка Пензенского района функционирует социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов. Этот опыт перенимают и другие регионы. Также успешно реализуется проект системы инклюзивного образования на базе средней школы №27 в Пензе.

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