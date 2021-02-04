Москва, , 10:35 — REGNUM На сегодняшний день в России нет общепринятых норм, относительно дохода домохозяйств, который был бы комфортен для обслуживания ипотечного кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России составил более 70 тыс. рублей.

«Есть только нормативы для банков. Если мы посмотрим на другие страны, в которых рынки жилой недвижимости развиваются более стабильно, чем у нас, то увидим, что там присутствует четкая формула, определяющая минимальный уровень комфортного дохода для обслуживания ипотеки, — сказал Поплавский. — В большинстве случаев этот показатель рассчитывается от медианного дохода домохозяйств в конкретном регионе страны. В западных странах жилье считается условно доступным, если все расходы на его содержание (по аренде или ипотеке) не превышают 30−40% от медианного дохода».

Как подчеркнул экономист, пока регуляторы рынка не договорятся о единой и четкой методике расчета, диалоги о доступности ипотеки можно будет вести вечно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комфортную ипотеку в РФ могут себе позволить менее 40% граждан.

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