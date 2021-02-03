Москва, , 23:40 — REGNUM Позиция Банка России, согласно которой необходимо постепенно сворачивать льготную ипотеку под 6,5 процента, вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети Facebook.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кредитование вообще рисковый бизнес. Банки и так все эти риски перенесли на клиентов, и в итоге проблемных кредитов все больше. Значит, подход порочен в принципе», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение назревало давно. Люди считают, что льготная программа стала результатом того, что в России резко выросли цены на недвижимость.

«Наконец-то, дошло. Цены на недвижимость выросли до 30% благодаря льготной ипотеке», — считает Татьяна Е.

Некоторые комментаторы заявили о том, что данную программу необходимо сворачивать полностью, потому что она ставит людей, которые не подпадают под льготы, в крайне невыгодное положение.

«Нужно, так как из-за спроса цены на миллион минимум взлетели», — написал Евген М.

Другие пользователи призвали не рубить с плеча, а заняться точечным устранением тех элементов программы, которые негативно влияют на экономику.

«Ну, давайте не отменим совсем, а лишь уменьшим льготу», — обращается Александр К.

Напомним, 3 февраля глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова заявила в интервью РИА Новости о том, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента.