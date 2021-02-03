Москва, , 15:45 — REGNUM Сложность реализации в Москве девелоперских проектов бизнес-класса стала уступать по экономической эффективности массовой застройке «человейников». Такое предположение 3 февраля сделал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что в Москве предложение жилья бизнес-класса в 2020 году упало до минимального за 20 лет уровня.

«Неужели «богатые тоже плачут» и их падающий платежеспособный спрос обрушил интерес к рынку жилья бизнес-класса? Или, возможно, жадность девелоперов сгубила? Похоже, сложность реализации девелоперских проектов бизнес-класса стала уступать по экономической эффективности массовой застройке «человейников», — сказал Ордов. — Огромные многоэтажки с одно‑ и двухкомнатными квартирами приносят больший доход и большие перспективы для крупных строительных компаний. Видимо, старая Москва стала проигрывать в конкуренции Новой Москве».

При этом Ордов уточнил, что рынок жилья бизнес-класса не может быть массовым по определению, а сокращение объемов строительства и рост цен в этом сегменте — лишь признак нарастающей монополизации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России ряд семей имеют задолженность не только по ипотечному кредиту, но и по необеспеченному потребительскому, который они были вынуждены взять, дабы изыскать средства для первоначального взноса по ипотеке.

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