Минск, , 11:51 — REGNUM Власти Белоруссии надеются, что второй транш государственного кредита России на общую сумму $500 млн будет получен ими в первом полугодии текущего года. Об этом 3 февраля рассказал журналистам министр финансов республики Юрий Селиверстов.

«В целом определено, что он (второй транш госкредита России) придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии», — сказал он.

В тоже время, Селиверстов уточнил, что вопрос о получении второго транша в январе текущего года не ставился.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что он уверен в том, что работа по второму траншу российского госкредита будет закончена «в определенно быстрое время».