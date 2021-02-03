Шэньчжэнь, Китай, , 04:05 — REGNUM Шэньчжэньский (Китай) производитель лекарственных препаратов начал производство в тестовом режиме вакцины от COVID-19 разработки транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Компания Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. Объявила, что уже построен производственный цех для производства вакцин на основе аденовирусных векторов, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Одобрение на экстренное использование вакцины в Великобритании было выдано 30 декабря. Мощности располагаются в цехе площадью 2200 кв. метров, а ежегодный объем производства достигает 400 млн доз.

В августе 2020 года компания Shenzhen Kangtai Biological Products подписала соглашение с AstraZeneca о внедрении вакцины COVID-19 в Китае, для которой она будет добиваться клинической регистрации.