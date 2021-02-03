Урумчи, Китай, , 01:52 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая намерен наращивать развитие туристической отрасли, сообщает агентство Синьхуа.

По заявлению председателя районного правительства Шохрата Закира, Синьцзян намерен привлечь более 200 млн туристов в 2021 году и задался целью привлечь свыше 400 млн внутренних и иностранных туристов в 2025 году.

Как отметил Закир во время отчета о правительственной работы на заседании регионального парламента Синьцзяна, регион привлек более 158 млн туристов 2020 году, даже несмотря на эпидемию нового коронавирус.