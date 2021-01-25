Киев, , 21:44 — REGNUM За неделю с 18 по 24 января Украиной для покрытия дополнительной нагрузки и сбалансирования энергосистемы была активирована аварийная помощь из Белоруссии, сообщила в своем отчете госкомпания «Укрэнерго».

Согласно источнику, «аварийный» импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Белоруссии осуществлялся в течение всей недели 18−24 января. В частности, 18 января в украинскую систему поступило 6,3 млн кВт/ч, 19 января — 7,4 млн кВт/ч, 20 января — 8,6 млн кВт/ч, 21 января — 8,4 млн кВт/ч, 22 января — 8,8 млн кВт/ч, 23 января — 9,1 млн кВт/ч, 24 января — 9,4 млн кВт/ч.

Суммарно за неделю из Белоруссии поступило 58 млн кВт/ч, что составило 1,7% от общего электропотребления на Украине.

«Укрэнерго» уточняет, что аварийная помощь из Белоруссии предоставляется в соответствии с новыми договорами о поставках электроэнергии в рамках предоставления и получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЭС Украины и ОЭС Беларуси, которые были подписаны 30 декабря 2020 года.

При этом отдельно подчеркивается, что импорт электроэнергии из России в течение этой недели не осуществлялся.

ИА REGNUM напоминает, что помощь идет на фоне заявлений из Киева о намерении полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы к 2023 году.

Также стоит отметить, что Украина берет белорусскую электроэнергию в критических ситуациях, несмотря на фактический политический бойкот, который Киев объявил Минску, поддерживая соответствующую позицию ЕС.