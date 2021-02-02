Москва, , 03:56 — REGNUM К знаменитому своими выпускниками университету «Станкин», где образование получал глава российского правительства Михаил Мишустин, подан многомиллионный иск. Истцом в деле, поступившем в арбитраж Москвы, выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к Московскому государственному технологическому университету «Станкин» было подано 1 февраля 2021 года. Сумма претензий составляет 13,683 млн рублей. Детали дела пока неизвестны.

Между тем на 3 февраля 2021 года назначено предварительное заседание по другому спору, где истец — университет. В деле, начатом в декабре 2020 года, речь идёт «о внесении изменений в договор о предоставлении субсидии №14 412.1 676 848.05.001 от 23.12.2014 года». Также 16 марта суд рассмотрит иск «Станкина» к министерству «о внесении в техническое задание к договору о предоставлении субсидии №14 412.1 676 848.05.001 от 23.12.2014 года изменения в части приведения технических требований в соответствии с ГОСТ Р 15.201−2000 и о добавлении пункта 7.3. в следующей редакции: «7.3. Исполнитель вправе вносить изменения в рабочую конструкцию документацию комплектующих изделий, согласно требованиям ГОСТ 2.503−2013».

А уже 23 марта судья должен решить спор, в котором университет требует признания «договора о предоставлении субсидии от 23.12.2014 года исполненным».

Напомним, Михаил Мишустин окончил «СТАНКИН» в 1989 году по специальности «системы автоматизированного проектирования». Он был не единственным выпускником, который позднее занял высокий пост.