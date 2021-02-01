Хараре, , 15:25 — REGNUM Правительство Зимбабве выделило 100 миллионов долларов США на приобретение вакцин от COVID-19. Об этом сообщает государственная газета The Herald со ссылкой на заявление министра финансов Зимбабве Джорджа Гуваматанги.

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«Правительство выделило 100 миллионов долларов США на вакцины, чтобы закупить около 20 миллионов доз вакцин для иммунизации 60% населения, что поможет нам достичь коллективного иммунитета», — заявил Гуваматанга, добавив, что правительство ждет совета от ученых относительно того, какой тип вакцины купить и где ее приобрести.

Правительство страны, которое борется с экономическим кризисом и острой нехваткой иностранной валюты, подвергается критике за то, что оно слишком медленно объявляет о своих планах вакцинации.

Министр финансов Зимбабве подчеркнул, что правительство будет использовать средства из профицита бюджета 2020 года и перераспределит часть бюджета этого года на покупку вакцин.

В Зимбабве с населением около 15 миллионов человек наблюдается резкий рост числа случаев заболевания COVID-19. Только в этом месяце было выявлено более половины из 33 273 случаев заражения вирусом и более двух третей из 1193 случаев смерти. Среди погибших в последние дни были два министра, отставной генерал и другие высокопоставленные чиновники.