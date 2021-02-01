Казань, , 14:57 — REGNUM В Татарии предприниматели в сфере общепита, грузоперевозок, торговли, мебельного производства и депутаты от «Партии Роста» обсудили на круглом столе проблему выживания бизнеса во время перехода с ЕНВД (единый налог на вмененный доход) на другую систему налогообложения, переход на которую продлили до 31 марта.

Часть предпринимателей уже закрыли бизнес, кто-то еще выжидает. В Татарии в 2020 году закрылось более 10 ИП (индивидуальные предприятия), сообщил об этом руководитель компаний «Рави» и «Далини», лидер фракции в горсовете Набережных Челнов Руслан Нигматулин. По его мнению, развивать предпринимательство, а значит экономику, помогут дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса. Он сравнил пандемию с войной, после которой происходит экономический подъем, им то и надо воспользоваться. Иностранные компании расширяют рынки сбыта, этим же необходимо заняться и нам, убежден Нигматулин. А для этого необходима поддержка государства, например, дешевые кредиты.

От имени рестораторов высказался Вячеслав Миллер. Его компании после отмены ЕНВД будут платить почти в 10 раз больше налогов. «Без поддержки государства единственный выход — это повышение цен», — отметил он. Мы хоть и занимаемся оптимизацией, но ценник поднять придется на 5−10%, так как дорожает все, в том числе сырье, добавил Миллер.

Представителей мебельного бизнеса не устраивает работа в неравных условиях. Кто-то продолжет заниматься бизнесом без использования онлайн-касс.

Только в декабре 2020 года из 1 тыс. предпринимателей холдинговой компании «Тулпар» закрылось, испугавшись нововведений, 35 ИП в одноименном торговом центре. Об этом заявил исполнительный директор компании Сергей Морозов. «Если раньше предприниматель на ЕНВД платил 40 тысяч, а теперь будет платить 288 тысяч! Какие цены на товар ему ставить? Добавьте к этому расходы на онлайн-кассы, маркировку товаров. Производители одежды не занимаются маркировкой, все эти расходы легли на предпринимателей, которые реализуют одежду», — отметил Морозов.

Собеседники высказали опасение, что при таких условиях бизнес, чтобы выжить, уйдет в тень. Недопустить этого позволят ценорегулирование, пошлины на ряд товаров, дешевые длинные кредиты и низкие налоги.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 января 2021 года перестать действовать ЕНВД (единый налог на вмененный доход). В качестве альтернативы законодательство предлагает следующие налоговые режимы: УСН, ЕСХН. Для самозанятых дополнительно: НПД (налог на профессиональный доход). Для ИП также ПСН (патентная система налогообложения).

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