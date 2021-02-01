Москва, , 12:21 — REGNUM Хотя стоимость морских грузоперевозок и выросла, она будет компенсирована укреплением рубля и поэтому не приведет к сильному повышению цен на внутреннем рынке РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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"Россия, как ни странно, сильно зависит от морских перевозок. Большая часть импорта и экспорта идет морем. Но говорить о том, что стоимость морских перевозок стала слишком высокой, я бы не стал. Ей еще расти и расти до тех высших точек, которые были прежде, — сказал Зубец. — Да, действительно, сейчас в мире есть проблема с морскими грузоперевозками, связанная с тем, что в Европе локдауны. Как следствие, система циркуляции морских контейнеров нарушена. Если из Китая в Европу идет некий груз в контейнере, его там разгружают, но гнать назад пустым никто не хочет. И контейнеры застаиваются в Европе. Поэтому контейнеров начинает не хватать, и отсюда резкий рост цен на контейнеры».

Но, как пояснил Зубец, это не какие-то сумасшедшие величины, которые могли серьезно повлиять на повышение цен на морской транспорт.

«С другой стороны, надо понимать, что есть фактор, который действует на снижение стоимости импорта в Россию. Это укрепление рубля по отношению к доллару. Таким образом, если мы даже увидим какое-то увеличение стоимости морских грузоперевозок, то оно должно компенсироваться за счет удешевления импорта из-за укрепления рубля по отношению доллару», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что ситуация на внутреннем рынке РФ не очень значительно зависит от стоимости морских грузоперевозок.

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