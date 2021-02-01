Нейпьидо, , 10:29 — REGNUM Из-за плохого подключения к интернету на фоне текущей политической ситуации банки Мьянмы временно закрываются. Об этом 1 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Ассоциации банков страны.

Также отмечается, что банками будет запрошено разрешение на временное приостановление своей деятельности у Центрального банка Мьянмы и уточняется, что представители кредитных организаций сообщат, когда они снова начнут работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выразило обеспокоенность политическими событиями, произошедшими в Мьянме.

Напомним, перед этим военные Мьянмы объявили о чрезвычайном положении в стране на год и назначили генерала исполняющим обязанности президента Мьянмы.