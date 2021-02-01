Казань, , 09:21 — REGNUM В Татарии во время предстоящей посевной кампании планируется задействовать 11 тыс. тракторов, по 6 тыс. культиваторов и сеялок, 730 широкозахватных посевных комплексов в агрегате с энергонасышенными тракторами. Около 70% этой техники эксплуатируется за пределами амортизационных сроков. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

На текущий момент отремонтировано 68% тракторов, 85% сеялок, 65% посевных комплексов, 88% культиваторов. Более 3 тыс. тракторов пока не отремонтировано, в том числе 300 иномарок. На подготовку техники требуется 3,7 млрд рублей, в том числе на время весенне-полевых работ — 2 млрд рублей. Пока запчастей приобретено 52% от необходимой суммы — более 1 млрд рублей.

В 2020 году году хозяйства по льготным программам приобрели 480 тракторов, 81 посевной комплекс и по 150 сеялок и культиваторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Актанышском районе Татарии в сентябре 2020 года спасатели потушили комбайн, который загорелся во время работы в поле.

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