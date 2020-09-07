Актанышский район, Татария, , 10:10 — REGNUM В Актанышском районе Татарии спасатели потушили комбайн, который загорелся во время работы в поле. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по РТ.

Информация о пожаре на транспортном средстве поступила 6 сентября в 14:36 недалеко от села Такталачук Актанышского района. Открытое горение ликвидировали в 15:05. Информации о пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, 5 августа в Черемшанском районе Татарии рядом с селом Старые Катуши в поле загорелся комбайн. Водитель не растерялся и потушил вспыхнувшую технику с помощью нескольких огнетушителей. Сотрудники пожарно-спасательной части выяснили, что горел отсек зерноуборочной машины. По итогу происшествия пострадавших не было.

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