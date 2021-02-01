Шэньчжэнь, Китай, , 04:54 — REGNUM Береговая охрана Китая арестовала в провинции Гуандун на юге страны шестерых человек за контрабанду сигарет, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

У арестованных при себе было более 200 тыс. коробок контрабандных сигарет на общую сумму 26 млн юаней (около $4 млн). Офицеры береговой охраны схватили банду 23 января после получения наводки на подозрительное судно в водах у берегов города Шэньчжэня.

Расследование по данному делу продолжается. Береговая охрана провинции обещает усилить патрулирование прибрежных вод в юрисдикции региона и интенсифицировать борьбу с контрабандой и прочими видами преступлений.