Москва, , 20:54 — REGNUM Спрос на наличные денежные средства у граждан и их объём в кассах российских предприятий в конце 2020 года возобновил рост. Об этом сообщает 29 января пресс-служба Банка России.

Наличные деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным регулятора, на 1 января денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,524 трлн рублей против 12,135 трлн рублей на 1 декабря. Таким образом, за последний месяц года показатель увеличился на 3,2%.

Напомним, что в ноябре ЦБ зафиксировал небольшое сокращение объёма наличных рублей в обращении впервые с начала года — на 0,19% за месяц.

В связи с этим аналитики регулятора отмечали, что «рост значимости безналичного денежного обращения возобновился», что может отражать «начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии».

Согласно представленным сегодня данным, в целом за 2020 год сумма наличных, находящихся в обращении в России, выросла на рекордные за последнее десятилетие 26,4%.

Ранее в ЦБ отмечали, что такая ситуация в России не является уникальной: аналогичные тренды под влиянием пандемии коронавируса наблюдались в минувшем году и в других, как развитых, так и развивающихся странах.