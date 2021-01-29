Москва, , 11:57 — REGNUM В 2020 году наибольшее количество новых электрокаров было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За год в российской столице было куплено в общей сложности 240 единиц электрокаров.

На втором месте находится Санкт-Петербург. Здесь дилеры реализовали 69 машин с электродвигателем. На третьей позиции оказалось Подмосковье с результатом 60 проданных электрокаров. Пятёрку лидеров замыкают Краснодарский край (36 ед.) и Приморский край (31 ед.).

Далее по списку идут: Свердловская область, Новосибирская область, Пермский край, Иркутская и Тюменская области.

Напомним, по итогам 2020 года российские автолюбители купили 687 новых автомобилей с электромоторами, что на 95% больше, чем в предшествующем году, когда было куплено 353 электрокара.

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