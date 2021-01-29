Сеул, , 11:09 — REGNUM Южная Корея занимает 33-е место в индексе восприятия коррупции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на международную неправительственную организацию Transparency International.

Согласно опубликованным данным, за год Южная Корея поднялась в данном рейтинге на шесть ступеней вверх. В 2017 году страна Утренней свежести располагалась на 51-м месте, в 2018 году — на 45-м месте, в 2019 году — на 39-м месте.

Среди 37 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) страна Утренней свежести занимает 23-ю строчку. За год страна поднялась на четыре ступени.

Известно, что рейтинг восприятия коррупция возглавили Дания и Новая Зеландия с показателем 88 баллов, за ними следуют Финляндия, Швеция и Швейцария (по 85 б.), Норвегия (84 б.), Нидерланды (82 б.), Германия и Люксембург (по 80 б.), Австралия, Канада и Великобритания (по 77 б.).

В самом низу оказались Сомали и Южный Судан (179-е место), Сирия (178-е место), КНДР, Республика Конго и Гаити (170-е место).

В Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам Южной Кореи отметили, что на улучшение показателя страны в рейтинге повлияли успешные меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса, создание Управления по коррупционным делам среди высших госслужащих, работа антикоррупционного законодательства и другие усилия местных властей.

Отмечается, что при составлении индекса учитываются опросы экспертов и предпринимателей девяти международных организаций, среди которых Всемирный экономический форум, Всемирный банк, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit. Эти исследования анализируют отдельные аспекты — инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, но так или иначе затрагивают вопросы коррупции.