Хараре, , 07:12 — REGNUM Сельхозпредприятия Зимбабве должны использовать все дипломатические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами для увеличения экспорта сельскохозяственной продукции, заявил глава зимбабвийского минсельхоза на пресс-конференции.

«Теперь, когда Зимбабве и ОАЭ полностью установили дипломатические отношения, мы намерены расширить и наши торговые отношения», — заявил он.

Министр отметил, что предприятия уже намерены изучить возможность продажи сельскохозяйственной продукции в эмираты. При этом в стране уже запущена программа реформирования сельхоз‑ и пищевой промышленности. Ее целью является увеличение доходов от отрасли до $8,2 млрд ежегодно и увеличение экспорта продукции до $4,2 млрд к 2025 году.