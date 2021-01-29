Шанхай, Китай, 29 января 2021, 06:32 — REGNUM Международная химическая компания LyondellBasell подписала контракт с Китайской нефтехимической корпорацией (Sinopec) соглашение о создании совместного предприятия, сообщает агентство Синьхуа.
Стороны объявили о создании совместного предприятия с равными долями, которая будет заниматься производством окиси пропилена и мономера стирола в Китае. Совместная компания построит фабрику в городе Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая до конца текущего года.
Годовой объем производства фабрики достигнет 275 тыс. тонн окиси пропилена и 600 тыс. тон мономера мономера стирола.
Спрос на эти химические вещества в Китае значительно растет на фоне устойчивого роста экономики, отметил вице-президент LyondellBasell Торкель Ренман.
После расширения объемов инвестиций в Китае у LyondellBasell будет пять полностью принадлежащих компании фабрик в Сучжоу, Чаншу, Нудгуане и Даляне.