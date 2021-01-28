Москва, , 20:46 — REGNUM Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель рабочей группы по промышленной кооперации при Консультативном совете палат государств-членов ЕАЭС Дмитрий Курочкин рассказал о том, как ТПП РФ совместно с представителями всех национальных объединений предпринимателей стран Евразийского экономического союза активно занимается выработкой конкретных предложений по льготному финансированию кооперационных проектов в рамках ЕАЭС.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с Евразийской экономической комиссией, Евразийским банком развития, торгово-промышленными палатами стран Евразийского экономического союза и промышленными предприятиями проводят большую совместную работу с целью дальнейшего развития евразийского экономического сотрудничества, содействия экономической интеграции и промышленной кооперации в странах ЕАЭС.

Так, в декабре 2020 года при поддержке Евразийской экономической комиссии была организована международная конференция «Механизмы поддержки кооперационных проектов и поддержки спроса на продукцию ЕАЭС». Одним из результатов работы конференции стало решение о подготовке перечня кооперационных проектов, при реализации которых целесообразно задействовать механизмы льготного финансирования со стороны Евразийского банка развития наряду с мерами поддержки национальных производителей, действующими сегодня в государствах-членах ЕАЭС.

В рамках проведения серии широких общественных дискуссий, приуроченных к VIII Съезду ТПП России, 22 января 2021 года состоялось заседание палат стран ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития на тему: «Меры поддержки кооперационных проектов и стимулирования спроса на продукцию ЕАЭС — как обеспечить льготное финансирование ЕАБР».

На заседании было отмечено, что с июля 2020 года в рамках Консультативного совета палат удалось выйти на серьезные предложения по теме развития промышленной интеграции и кооперации. Кроме того, начата работа с конкретными предприятиями по определению их оценки предлагаемых механизмов поддержки и поиску заинтересованных в развитии кооперационных проектов.

Механизмы поддержки касаются ряда ключевых направлений. Во-первых — это льготное финансирование инвестиционных затрат предприятий, реализующих кооперационные проекты, что позволит создать реальный стимул к кооперации, показать, что критерий кооперационности важен регуляторам. В рамках поддержки инвестиционных проектов необходимо предусмотреть субсидирование НИОКР, чтобы развивать в первую очередь передовые инновационные компании.

Второе направление — организация на рынках ЕАЭС льготного фондирования национальных лизинговых и кредитных организаций за счет средств ЕАБР для обеспечения более выгодных условий приобретения техники ЕАЭС потребителями, что поддержит спрос на продукцию.

И, наконец, третье направление — запуск по линии ЕАБР ряда мер поддержки для продвижения совместно произведенной продукции на рынках третьих стран, начиная от консультационных услуг, поддержки выставочно-ярмарочной деятельности и заканчивая поддержкой инвестиционных проектов.

В настоящее время ведется работа с предприятиями по оценке эффективности и достаточности предлагаемых мер поддержки и поиску конкретных проектов. По итогам заседания было принято решение продолжить работу для детализации поступивших от бизнеса ЕАЭС предложений, подготовки необходимых проектов решений ЕАБР и органов Союза (при необходимости).

ТПП РФ поддерживает позицию профессионального сообщества о целесообразности разработки критериев кооперационных проектов, их закрепления в нормативной правовой базе ЕАЭС. Необходимо разработать и утвердить общие базовые условия льготного финансирования, сформировать перечень конкретных проектов предприятий государств — членов ЕАЭС, определить финансовые и иные инструменты, которые предприятия смогут использовать для реализации евразийских промышленных кооперационных проектов.

Совместные меры поддержки, на наш взгляд, окажут существенное влияние на динамику развития проектов предприятий стран ЕАЭС. Одними из основных критериев должно стать приоритетное применение мер поддержки инновационных проектов, направленных на создание новых высокотехнологичных видов продукции и реализацию программ импортозамещения на рынке ЕАЭС.

Мы считаем, что в сложившейся кризисной ситуации совместные меры поддержки кооперационных проектов способны оказать существенное положительное влияние на состояние экономики стран ЕАЭС, что позволит активнее развивать имеющийся в рамках ЕАЭС интеграционный потенциал. Также важно внедрение совместных механизмов финансирования экспорта продукции предприятий ЕАЭС в третьи страны, включая поддержку производственных предприятий ЕАЭС в третьих странах.

Предложения по обеспечению льготных условий финансирования кооперационных проектов и проектов предприятий ЕАЭС в третьих странах за счет средств ЕАБР, разработаны системой торгово-промышленных палат России совместно с национальными органами государственной власти. Данная работа будет продолжена на регулярной основе для продвижения инициатив палат стран ЕАЭС.