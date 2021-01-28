Москва, , 17:03 — REGNUM Российским банкам, скорее всего, придется повысить ставки по вкладам, что, как следствие, приведет и к росту ставок по кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ, согласно которым структурный дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей.

«Еще в конце года, когда звучали прогнозы регулятора о профиците ликвидности на отчетную дату, подобные слова выглядели скорее успокаивающими. При нынешних процентных ставках по вкладам, умноженным на упорно циркулирующие слухи о возможном замораживании вкладов, надеяться, что вся наличность вернется в коммерческие банки, не приходится, — сказала Белянчикова. — Но сумма, которую изъял из системы Минфин, превысила ожидания, и реальность оказалась даже хуже».

Как пояснила экономист, деловая активность клиентов — юридических лиц придет в норму в лучшем случае к концу года, а физлиц огорчает ставка, которую предлагают им по стандартным вкладным операциям.

«Усугубляет ситуацию и предстоящее введение цифрового рубля, которое побудит активную часть граждан вложиться в новый инструмент, то есть деньги из коммерческих банков частично перетекут в Банк России. Впрочем, туда же может попасть и часть имеющихся у населения на руках наличных, — уточнила Белянчикова. — Скорее всего, нам предстоит увидеть рост ставок в банках: коммерческим организациям нужны дополнительные источники ресурсов. А чтобы не допустить при этом существенного снижения маржи, банкам придется поднимать ставки по кредитам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил о том, что в РФ на рынке банковских услуг имеет место неравная конкуренция.

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