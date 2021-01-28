Любляна, , 15:38 — REGNUM Словения заняла 500 миллионов евро на международном финансовом рынке через государственные облигации со сроком погашения 60 лет, что является самым длинным сроком погашения на сегодняшний день.

Министерство финансов Словении объявило, что были выпущены 60-летние облигации на полмиллиарда евро с доходностью к погашению 0,7 процента и купонной процентной ставкой 0,6875 процента, что сопоставимо с условиями заимствования для таких стран, как Франция, США, Бельгия.

Это второй выпуск государственных облигаций в этом году после того, как Словения впервые выпустила десятилетние облигации на 1,75 миллиарда евро в начале января с отрицательной процентной ставкой, сообщает SEEbiz. Он дополнил выпуск 30-летних облигаций еще на 250 миллионов евро.

Всего Словения обеспечила 2,9 миллиарда евро долгосрочного финансирования для нужд государственного бюджета на благоприятных условиях в соответствии с программой финансирования правительства.